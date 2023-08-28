В 2024 году оккупанты готовят принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ, – Центр нацсопротивления

россия готовится к внедрению принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий на юге Украины, – сообщает Центр национального сопротивления.
Сейчас активно проводится организация деятельности «военкоматов» на Херсонщине и Запорожье. Более того, россияне уже начали информировать мужчин территорий об обязательности регистрации в фейковых органах.
Стало известно, что со следующего, 2024 года, учет в этих «военкоматах» станет обязательным. Таким образом, это станет предпосылкой для следующего этапа – принудительной мобилизации, которая уже реализована на Востоке Украины и в Крыму.
В Центре нацсопротивления отмечают, что мобилизация населения оккупированных территорий является нарушением международного права, и все, кто участвует в этом процессе, несут личную ответственность перед законом.
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