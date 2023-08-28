Ощадбанк продлил срок действия всех карт, в том числе для ВПЛ

Срок действия всех платежных карт продлили до 31 декабря 2023 года.

Фото: freeradio.com.ua

Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанку для ее получения в удобное для вас время», - добавили в банке.

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