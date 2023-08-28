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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Новый временный штат судов: сколько судей будет в каждом суде Украины, документ

5052 судьи в местных общих судах, 663 судьи в окружных административных судах, 1081 судья в общих апелляционных судах.

  1. В Украине

Ощадбанк продлил срок действия всех карт, в том числе для ВПЛ

15:35, 28 августа 2023
Срок действия всех платежных карт продлили до 31 декабря 2023 года.
Ощадбанк продлил срок действия всех карт, в том числе для ВПЛ
Фото: freeradio.com.ua
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Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанку для ее получения в удобное для вас время», - добавили в банке.

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