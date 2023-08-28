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Кабмін обмежив кількість чиновників, які можуть відряджатися за кордон на роботу до міжнародних організацій

Гранична чисельність держслужбовців, які можуть перебувати у службовому відрядженні до секретаріатів міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій за рахунок бюджетних коштів за кордоном становитиме 15 осіб.

Кабмін опублікував Порядок здійснення обміну медичними документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я і військоматами

Для обміну документами військовослужбовців використовуються системи електронного документообігу Міноборони, Збройних Сил, інших військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

5052 судді в місцевих загальних судах, 663 судді в окружних адміністративних судах, 1081 суддя в загальних апеляційних судах.

Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»

Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.

  1. В Україні

Ощадбанк продовжив строк дії усіх карт, у тому числі для ВПО

15:35, 28 серпня 2023
Термін дії всіх платіжних карток продовжили до 31 грудня 2023 року.
Ощадбанк продовжив строк дії усіх карт, у тому числі для ВПО
Фото: freeradio.com.ua
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Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні. Про це повідомляє пресслужба банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», - додали в банку.

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