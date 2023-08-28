Ощадбанк продовжив строк дії усіх карт, у тому числі для ВПО

Термін дії всіх платіжних карток продовжили до 31 грудня 2023 року.

Фото: freeradio.com.ua

Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні. Про це повідомляє пресслужба банку.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», - додали в банку.

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