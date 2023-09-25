Окупанти атакували Одеську область 19 ударними дронами і двома типами ракет, є влучання: фото

Українська ППО збила 19«шахедів» та 11 «калібрів» під час нічної атаки на півдні.

В ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Росіяни цілили по Одещині 19 ударними дронами Shahed і двома надзвуковими ракетами «Онікс». Також різними областями рухалися 12 ракет «Калібр». Сили ППО збили 19 дронів та 11 «Калібрів».

Ракети влучили у припортову інфраструктуру. Пошкоджений морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Уламки ракет пошкодили складські будівлі одного з підприємств і приватний будинок у передмісті Одеси. Там були пожежі. Також горіла трава на відкритих територіях. Вогонь загасили.

Вибухова хвиля вибила скло у кількох будинках. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, травмована жінка, її поранили уламки скла.

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