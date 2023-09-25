Оккупанты атаковали Одесскую область 19 ударными дронами и двумя типами ракет, есть попадание: фото

Украинская ПВО сбила 19 «шахедов» и 11 «калибров» во время ночной атаки на юге.

В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Россияне целили по Одесщине 19 ударными дронами Shahed и двумя сверхзвуковыми ракетами Оникс. Также по различным областям двигались 12 ракет «Калибр». Силы ПВО сбили 19 дронов и 11 «Калибров».

Ракеты попали в припортовую инфраструктуру. Поврежденный морской вокзал в Одессе, в здании привокзального отеля, которое пока не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища.

Обломки ракет повредили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Там были пожары. Также горела трава на открытых территориях. Огонь потушили.

Взрывная волна выбила стекло в нескольких домах. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, травмированная женщина, ее ранили обломки стекла.

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