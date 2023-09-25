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В Международный криминальный суд приготовят обращение с обвинением Путина в использовании голода как оружия, — СМИ

09:00, 25 сентября 2023
Отмечено, что «использование пищи как оружия происходило в три этапа», начиная с первоначального вторжения, когда украинские города были осаждены, а поставки продовольствия прекратились.
В Международный криминальный суд приготовят обращение с обвинением Путина в использовании голода как оружия, — СМИ
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Правозащитники в сотрудничестве с прокуратурой Украины готовят досье военных преступлений для подачи в Международный криминальный суд по обвинению россии в умышленном причинении голода во время войны против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что целью правозащитников является задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства, позволяющие МКС начать первое такого рода уголовное преследование, которое может предъявить обвинение путину.

Старший юрист юридической компании Global Rights Compliance Юсуф Хан отметил, что «использование пищи как оружия происходило в три этапа», начиная с первоначального вторжения, когда украинские города были осаждены, а поставки продовольствия прекратились.

Вторая фаза включает уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, которые адвокат описал как «объекты, необходимые для выживания гражданского населения».

Третий элемент – попытки россии предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.

Издание напоминает, что в 2018 году Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, осудившую использование голода как средства ведения войны, а в 2019 году были внесены изменения в Римский устав МКС, расширившие перечень дел, которые могут быть возбуждены по данному факту.

До конца следующего года GRC будет работать с украинскими прокурорами над составлением досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, позволяющей третьим сторонам посылать информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МКС. Базирующийся в Гааге прокурор будет решать, продолжать ли дело.

Часть усилий юристов будет направлена на выявление виновных, в частности, на то, чтобы призвать к обвинению Путина, как это произошло в марте, когда МКС выдал ордер на арест президента рф за надзор за незаконной депортацией украинских детей в Россию с территорий, оккупированных во время войны.

Аналогично можно утверждать и о преступлениях, связанных с голодом, сказал Хан.

«Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других», - утверждает он, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, обвиняемыми в конкретных преступных действиях.

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