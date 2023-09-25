ВПЛ могут получить онлайн правовую информацию на специальной платформе

Работает онлайн-платформа правовой помощи для ВПЛ.

Изображение: freepik.com

В Украине функционирует бесплатная цифровая платформа правовой помощи KOBLI. Она разработана Норвежским советом по делам беженцев (NRC).

Как рассказали в Минреинтеграции, платформа призвана способствовать свободному доступу к правовой информации для ВПЛ и лиц, пострадавших от войны в Украине.

Информация, опубликованная на платформе, подготовлена и обновлена в соответствии с украинским законодательством. В частности, здесь можно найти ответы на такие вопросы:

Жилье и недвижимость: фиксация поврежденного жилья, восстановление документов на недвижимое имущество, наследование во время военного положения и т.д.

Внутреннее перемещение: регистрация ВПЛ, денежная помощь, программы жилья для внутренне перемещенных лиц и другие вопросы.

Пересечение границы: общая информация о пересечении границы в условиях военного положения.

Правовые обновления и справочные материалы: информация о последних правовых изменениях, справочники, дорожные карты с контактами учреждений и организаций по регионам.

Воспользоваться онлайн-платформой правовой помощи можно по ссылке.

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