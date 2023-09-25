Турсбор с начала года собрал более 85 млн грн – больше всего поступило в бюджет Львовщины и Киева

Это почти на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом в ковидном 2021 году, но меньше, чем в 2022 году.

Изображение: freepik.com

В первом полугодии 2023 года в бюджет общин поступило более 85 млн грн туристического сбора. Это почти на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом в ковидном 2021 году (69,4 млн грн). В 2022 году общая сумма турсбора по регионам за первое полугодие составила около 89 млн грн.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма, пишет «Forbes».

Больше всего сбора поступило в бюджет Львовской области - 20,3 млн грн, Киева - 14,1 млн грн и Закарпатской области - 9 млн грн.

Значительно выросли суммы туристического сбора в трех регионах запада Украины: Черновицком – 1,4 млн грн против 733 000 грн в прошлом году, Ровенском – 1,1 млн грн против 657 000 грн и на Волыни – 1,2 млн грн против 821 000 грн в 2022 году году.

Ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. По состоянию на 2023 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.