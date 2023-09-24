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  1. В Украине

Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим – Зеленский

18:55, 24 сентября 2023
Зеленский отметил, что в эту субботу и воскресенье для 17 городов Украины – их особый день.﻿
Мариуполь будет жить в Украине, Мелитополь освободим – Зеленский
Источник фото: Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинские города и отметил, что временно оккупированные Мариуполь и Мелитополь будут освобождены.

Зеленский отметил, что в эту субботу и воскресенье для 17 городов Украины – их особый день.

«Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів.

Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами.

…І Маріуполь. Мелітополь.

Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє.

Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо.

Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!», - написал Президент.

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