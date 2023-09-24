В территориальный орган Пенсионного фонда можно записаться на прием онлайн: как это сделать

Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме.

Источник фото: pfu.gov.ua

Граждане, которые имеют необходимость проконсультироваться по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсий, жилищных субсидий и льгот или страховых средств и желание посетить орган Пенсионного фонда Украины, могут воспользоваться сервисом предварительной онлайн-записи на прием. Об этом рассказали в Пенсионном фоне.

Сделать это можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ:

1). Для онлайн-записи на прием войдите в личный кабинет на вебпортале Фонда авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA).

2). В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Запись на прием».

3). В новом окне нажмите кнопку «Записаться на прием».

4). В открывшейся форме выберите орган Фонда, сервисный центр, в который планируете визит, тему (вопросы), год и месяц приема. Нажмите кнопку «Загрузить расписание».

Запись на прием без определения сервисного центра предназначена для страхователей, а также для записи на прием к руководству Пенсионного фонда Украины.

5). В списке, который появится на экране, выберите желаемую дату и час приема (свободные часы приема помечены зеленым цветом).

6). Выберите ячейку с желаемым временем. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Записаться на прием».

7). После этого, нажав соответствующую кнопку, можно распечатать талон. В случае изменения обстоятельств есть возможность отменить запись.

Отсутствие распечатанного талона не является основанием для отказа в приеме в определенное поситителем время.

8). Проверить свои данные о предыдущей записи на прием можно снова, зайдя в раздел «Запись на прием», где отображается поле «Мои записи на прием».

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