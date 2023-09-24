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  1. В Украине

Как попасть на лечение за границу военным – разъяснение от Минздрава

19:16, 24 сентября 2023
Правительство приняло постановление, значительно упрощающее механизм медицинской эвакуации военных.
Как попасть на лечение за границу военным – разъяснение от Минздрава
Источник фото: Getty Images
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В Украине продолжается эвакуация пострадавших граждан в зарубежные клиники, где они получают необходимое лечение и реабилитацию. В программе лечения могут участвовать как гражданские, так и военные.

В Минздраве рассказали об алгоритме медицинской эвакуации на лечение для защитников и защитниц.

Так, Правительство приняло постановление, значительно упрощающее механизм медицинской эвакуации военных.

Сейчас для медевакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Теперь медучреждение, в котором защитник/защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу. Медучреждение также готовит пакет документов, в частности:

  • согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
  • выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеперечисленных документов можно найти по ссылке: здесь.

Далее вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу.

Государственный орган, в свою очередь, присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины , которых могут принять на лечение за границей.

Минздрав Украины при содействии официальных структур Еврокомиссии транспортирует защитника/защитницу в зарубежную клинику.

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