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  1. В Україні

Як потрапити на лікування за кордон військовим – роз'яснення від МОЗ

19:16, 24 вересня 2023
Уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує механізм медичної евакуації військових.
Як потрапити на лікування за кордон військовим – роз'яснення від МОЗ
Джерело фото: Getty Images
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В Україні триває евакуація постраждалих громадян до закордонних клінік, де вони отримують необхідне лікування та реабілітацію. У програмі лікування можуть брати участь як цивільні, так й військові громадяни. 

У МОЗ розповіли про алгоритм медичної евакуації на лікування для захисників та захисниць. 

Так, Уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує механізм медичної евакуації військових. 

Зараз для медевакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Тепер медзаклад, в якому захисник/захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон. Медзаклад також готує пакет документів, зокрема:

  • згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном; 
  • згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;
  • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон.

Шаблони вищезазначених документів можна знайти за посиланням: тут.

Далі висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу. Державний орган, своєю чергою, надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Потім МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

МОЗ України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує захисника/захисницю до закордонної клініки. 

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