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  1. Суспільство

Як ВПО підтвердити трудовий стаж для пенсії, якщо втрачено трудові книжки або відповідні записи

17:59, 24 вересня 2023
Внутрішні переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків.
Як ВПО підтвердити трудовий стаж для пенсії, якщо втрачено трудові книжки або відповідні записи
Джерело фото: radiotrek.rv.ua
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Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.

Учасники засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук надали роз’яснення з цього приводу.

Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків.

Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.

Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

На підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.

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