Как ВПЛ подтвердить трудовой стаж для пенсии, если потеряны трудовые книжки или соответствующие записи

Внутренние переселенцы могут подтверждать трудовой стаж со слов свидетелей.

Источник фото: radiotrek.rv.ua

Есть случаи, когда украинцы, выехавшие из ВОТ, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.

Участники заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ под председательством Вицепремьера Ирины Верещук предоставили разъяснения по этому поводу.

Так, согласно постановлению КМУ от 12 августа 1993 года № 637, стаж работы при отсутствии документов может также подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.

Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на ВОТ или в районах боевых действий.

Свидетелями могут выступать люди, знающие заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации и имеющие документы о своей работе за время, относительно которого они подтверждают работу заявителя.

На основании свидетельских показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы для назначения пенсий.

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