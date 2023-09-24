Как ВПЛ подтвердить трудовой стаж для пенсии, если потеряны трудовые книжки или соответствующие записи

Есть случаи, когда украинцы, выехавшие из ВОТ, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.
Участники заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ под председательством Вицепремьера Ирины Верещук предоставили разъяснения по этому поводу.
Так, согласно постановлению КМУ от 12 августа 1993 года № 637, стаж работы при отсутствии документов может также подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей.
Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на ВОТ или в районах боевых действий.
Свидетелями могут выступать люди, знающие заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации и имеющие документы о своей работе за время, относительно которого они подтверждают работу заявителя.
На основании свидетельских показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы для назначения пенсий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.