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Некоторые западные политики призывают Украину провести выборы в парламент и президента – WP

17:19, 24 сентября 2023
Украинские чиновники утверждают, что для проведения выборов во время войны необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические препятствия.
Некоторые западные политики призывают Украину провести выборы в парламент и президента – WP
Источник фото: hromadske.radio
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Несмотря на войну рф против Украины и общенациональное военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов. Об этом говорится в статье «The Washington Post» о выборах в Украине с ярким названием: «Западные чиновники давят на Украину, чтобы она провела выборы, несмотря на войну».

В статье сказано следующее:

Некоторые западные политики призывают Украину провести выборы в парламент и президента: голландский политик Тайни Кокс, американский сенатор Линдси Грэм и другие республиканцы.

Сторонники выборов требуют продемонстрировать свою преданность демократии, даже в тяжелое военное время.

Украинские чиновники утверждают, что для проведения выборов во время войны необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические препятствия. Также это может создать возможность для вмешательства и ослабления Украины изнутри.

В интервью украинским СМИ после визита Линдси Грэма Владимир Зеленский назвал предложение американского сенатора относительно выборов «очень умным, очень справедливым». Но он также отметил, что сказал Грэму, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только «если право голоса будет обеспечено для всех граждан».

Зеленский также сказал, что Украина не может позволить себе потратить 135 миллионов долларов на проведение выборов пока она борется за свое выживание.

Согласно Конституции Украины, во время военного положения проведение выборов требует конституционных изменений или отмены военного положения.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Украина сама решает, когда проводить выборы. Во время визита в Киев в начале этого месяца государственный секретарь Энтони Блинкен призвал Зеленского провести широкие консультации с гражданским обществом и украинской оппозицией по поводу того, когда провести следующее голосование.

Как мы писали, Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский в интервью подчеркнул, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

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