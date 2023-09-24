Деякі західні політики закликають Україну провести вибори до парламенту та президента – WP

Українські посадовці стверджують, що для проведення виборів під час війни потрібно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перешкоди.

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Незважаючи на війну рф проти України та загальнонаціональний воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів. Про це йдеться у статті «The Washington Post» про вибори в Україні з яскравою назвою: «Західні чиновники тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, незважаючи на війну».

У статті сказано наступне:

Деякі західні політики закликають Україну провести вибори до парламенту та президента: голландський політик Тайні Кокс, американський сенатор Ліндсі Грем та інші республіканці.

Прихильники виборів вимагають продемонструвати свою відданість демократії, навіть у важкий воєнний час.

Українські посадовці стверджують, що для проведення виборів під час війни потрібно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перешкоди. Також це може створити можливість для втручання та послаблення України зсередини.

В інтерв’ю українським ЗМІ після візиту Ліндсі Грема Володимир Зеленський назвав пропозицію американського сенатора щодо виборів «дуже розумною, дуже справедливою». Але він також зазначив, що сказав Грему, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише «якщо право голосу буде забезпечено для всіх громадян».

Зеленський також сказав, що Україна не може дозволити собі витратити 135 мільйонів доларів на проведення виборів, поки вона бореться за своє виживання.

За Конституцією України, під час воєнного стану проведення виборів потребує конституційних змін або скасування воєнного стану.

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена заявили, що Україна сама вирішує, коли проводити вибори. Під час візиту до Києва на початку цього місяця державний секретар Ентоні Блінкен закликав Зеленського провести широкі консультації з громадянським суспільством і українською опозицією щодо того, коли провести наступне голосування.

Як ми писали, Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише у разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном; також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

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