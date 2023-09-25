В Іспанії зловмисники через штучний інтелект генерували оголені фото неповнолітніх дівчат

Жертвами стали дівчата віком від 11 до 17 років.

Зображення: freepik.com

У містечку Альмандралехо на півдні Іспанії поширювали в соціальних мережах створені штучним інтелектом оголені зображення молодих місцевих дівчат без їх відома.

Про це повідомляє «ВВС».

Зображення були створені з фотографій повністю одягнених дівчат, багато з них взяли просто з їхніх акаунтів у соціальних мережах. Потім фото оброблили спеціальною програмою.

Жертвами стали більше 20 дівчат віком від 11 до 17 років.

Марія Бланко Райо, мати 14-річної дівчинки говорить, що одного разу донька прийшла зі школи та повідомила, що її фото топлес «ходить» в мережі. Після питання, чи фотографувала дитина себе оголеною, дізналася – світлини підроблені. Крім того, були й інші постраждалі дівчата.

Батьки 28 постраждалих дівчаток створили групу підтримки в місті.

Вплив розповсюдження зображень на постраждалих дівчат різний. Бланко Райо каже, що її дочка тримається добре, але деякі дівчата «навіть не виходять з дому».

Зараз поліція проводить розслідування, і, згідно з повідомленнями, принаймні 11 місцевих хлопців були ідентифіковані як причетні до створення зображень або їх поширення через програми WhatsApp і Telegram.

Підозрюваним у справі від 12 до 14 років.

Як пише «ВВС», закони Іспанії не охоплюють створення зображень сексуального характеру за участю дорослих, хоча створення такого матеріалу з використанням неповнолітніх може вважатися дитячою порнографією.

Іншим можливим звинуваченням може бути порушення законів про конфіденційність. В Іспанії неповнолітні можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише з 14 років.

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