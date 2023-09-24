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Телефонна розмова з військовослужбовцем: що можна обговорювати, а що – ні

23:28, 24 вересня 2023
Вкрай важливо не розповсюджувати будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані.
Телефонна розмова з військовослужбовцем: що можна обговорювати, а що – ні
Джерело фото: dіm.ria
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Міністерство оборони України підготувало рекомендації, як варто вести телефонні розмови з військовослужбовцями, які перебувають на передовій. Важливо пам'ятати, що кожна розмова може вплинути на емоційний стан захисників, тому слід бути особливо обережними та підтримувати їх.

Про що варто говорити:

  • Дізнайтеся область та приблизний район перебування. Якщо військовослужбовець комфортно ділиться цією інформацією, це може створити додаткову зв'язок і зробити розмову більш особистою.
  • Спілкуйтеся про щоденні справи, говоріть слова підтримки. Розповідайте про події у світі, спогади зі звичайного життя, щоб зняти напругу та створити позитивний настрій.
  • Завершуйте розмову на позитивній ноті. Дайте військовослужбовцю щось, на що він може чекати та сподіватися після розмови.

Про що не варто говорити:

  • Не запитуйте точне місце розташування, численність підрозділу, характер завдань тощо. Збережіть цю інформацію в таємниці, оскільки її розголошення може ставити військовослужбовців в небезпеку.
  • Не акцентуйте увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі військового. Зосередьтеся на тих справах, які допоможуть створити позитивну атмосферу.
  • Не з’ясовуйте стосунки на відстані. Подібні розмови можуть бути надто нав'язливими та викликати стрес.

Додатково, не розповсюджуйте у відкритому доступі (у соцмережах, чатах тощо) будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані (посада, номер частини, місця дислокації військової частини тощо). Це може ставити їх і їхніх побратимів на передовій в небезпеку через можливий доступ для шахраїв та недоброзичливих осіб.

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