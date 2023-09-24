Телефонна розмова з військовослужбовцем: що можна обговорювати, а що – ні

Міністерство оборони України підготувало рекомендації, як варто вести телефонні розмови з військовослужбовцями, які перебувають на передовій. Важливо пам'ятати, що кожна розмова може вплинути на емоційний стан захисників, тому слід бути особливо обережними та підтримувати їх.
Про що варто говорити:
- Дізнайтеся область та приблизний район перебування. Якщо військовослужбовець комфортно ділиться цією інформацією, це може створити додаткову зв'язок і зробити розмову більш особистою.
- Спілкуйтеся про щоденні справи, говоріть слова підтримки. Розповідайте про події у світі, спогади зі звичайного життя, щоб зняти напругу та створити позитивний настрій.
- Завершуйте розмову на позитивній ноті. Дайте військовослужбовцю щось, на що він може чекати та сподіватися після розмови.
Про що не варто говорити:
- Не запитуйте точне місце розташування, численність підрозділу, характер завдань тощо. Збережіть цю інформацію в таємниці, оскільки її розголошення може ставити військовослужбовців в небезпеку.
- Не акцентуйте увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі військового. Зосередьтеся на тих справах, які допоможуть створити позитивну атмосферу.
- Не з’ясовуйте стосунки на відстані. Подібні розмови можуть бути надто нав'язливими та викликати стрес.
Додатково, не розповсюджуйте у відкритому доступі (у соцмережах, чатах тощо) будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані (посада, номер частини, місця дислокації військової частини тощо). Це може ставити їх і їхніх побратимів на передовій в небезпеку через можливий доступ для шахраїв та недоброзичливих осіб.
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