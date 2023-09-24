Телефонна розмова з військовослужбовцем: що можна обговорювати, а що – ні

Вкрай важливо не розповсюджувати будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані.

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Міністерство оборони України підготувало рекомендації, як варто вести телефонні розмови з військовослужбовцями, які перебувають на передовій. Важливо пам'ятати, що кожна розмова може вплинути на емоційний стан захисників, тому слід бути особливо обережними та підтримувати їх.

Про що варто говорити:

Дізнайтеся область та приблизний район перебування. Якщо військовослужбовець комфортно ділиться цією інформацією, це може створити додаткову зв'язок і зробити розмову більш особистою.

Спілкуйтеся про щоденні справи, говоріть слова підтримки. Розповідайте про події у світі, спогади зі звичайного життя, щоб зняти напругу та створити позитивний настрій.

Завершуйте розмову на позитивній ноті. Дайте військовослужбовцю щось, на що він може чекати та сподіватися після розмови.

Про що не варто говорити:

Не запитуйте точне місце розташування, численність підрозділу, характер завдань тощо. Збережіть цю інформацію в таємниці, оскільки її розголошення може ставити військовослужбовців в небезпеку.

Не акцентуйте увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі військового. Зосередьтеся на тих справах, які допоможуть створити позитивну атмосферу.

Не з’ясовуйте стосунки на відстані. Подібні розмови можуть бути надто нав'язливими та викликати стрес.

Додатково, не розповсюджуйте у відкритому доступі (у соцмережах, чатах тощо) будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані (посада, номер частини, місця дислокації військової частини тощо). Це може ставити їх і їхніх побратимів на передовій в небезпеку через можливий доступ для шахраїв та недоброзичливих осіб.

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