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  1. В Україні

Магнітні бурі протягом жовтня: прогноз по днях

23:00, 24 вересня 2023
У першій половині жовтня сонячна активність буде низькою, проте у другій – варто очікувати загострень.
Магнітні бурі протягом жовтня: прогноз по днях
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Згідно з прогнозом, у жовтні 2023 року українці можуть очікувати періоди магнітних бурь, які пов'язані зі сонячною активністю. На першу половину місяця передбачена низька сонячна активність. Відповідний прогноз був опублікований Центром передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Основні події, пов'язані із магнітними бурями, виглядають наступним чином:

1 жовтня — очікується початок магнітної бурі середньої сили.

2 жовтня — прогнозується слабка сонячна активність.

5 жовтня — передбачена найсильніша магнітна буря у цьому місяці. Її пік очікується вранці, і вплив на організм може тривати протягом усього дня та навіть до пізньої ночі. Можливі різкі зміни настрою, головний біль та загострення хронічних захворювань.

З 13 по 15 жовтня та з 23 по 26 жовтня очікуються ще дві магнітні бурі слабкої сили.

29-30 жовтня передбачається значна сонячна активність та магнітна буря середньої сили.

Магнітні бурі можуть вплинути на фізичний та емоційний стан людей, спричиняючи різні негоди, такі як головний біль, зміни настрою та вплив на хронічні захворювання. Тому важливо бути готовими до можливих змін та дотримуватися заходів для збереження здоров'я під час періодів магнітних бурь.

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