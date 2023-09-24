Магнитные бури в течение октября: прогноз по дням

В первой половине октября солнечная активность будет низкой, однако во второй – стоит ожидать обострений.

Согласно прогнозу, в октябре 2023 года украинцы могут ожидать периоды магнитных бурь, которые связаны с солнечной активностью. На первую половину месяца предусмотрена низкая солнечная активность. Соответствующий прогноз был опубликован Центром предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Основные события, связанные с магнитными бурями, выглядят следующим образом:

1 октября – ожидается начало магнитной бури средней силы.

2 октября – прогнозируется слабая солнечная активность.

5 октября – предусмотрена самая сильная магнитная буря в этом месяце. Ее пик ожидается утром, и влияние на организм может продолжаться в течение всего дня и даже до поздней ночи. Возможны резкие смены настроения, головная боль и обострение хронических заболеваний.

С 13 по 15 октября и с 23 по 26 октября ожидаются еще две магнитные бури слабой силы.

29-30 октября предполагается значительная солнечная активность и магнитная буря средней силы.

Магнитные бури могут повлиять на физическое и эмоциональное состояние людей, вызывая различные непогоды, такие как головная боль, изменения настроения и влияние на хронические заболевания. Поэтому важно быть готовыми к возможным изменениям и соблюдать меры для сохранения здоровья во время периодов магнитных бурь.

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