Телефонный разговор с военнослужащим: что можно обсуждать, а что – нет

Министерство обороны Украины подготовило рекомендации, как следует вести телефонные разговоры с военнослужащими, которые находятся на передовой. Важно помнить, что каждый разговор может повлиять на эмоциональное состояние защитников, поэтому следует быть особенно осторожными и поддерживать их.
О чем стоит говорить:
- Узнайте область и примерный район пребывания. Если военнослужащий комфортно делится этой информацией, это может создать дополнительную связь и сделать разговор более личным.
- Общайтесь о ежедневных делах, говорите слова поддержки. Рассказывайте о событиях в мире, воспоминания из обычной жизни, чтобы снять напряжение и создать позитивный настрой.
- Завершайте разговор на позитивной ноте. Дайте военнослужащему что-то, на что он может ждать и надеяться после разговора.
О чем не стоит говорить:
- Не спрашивайте точное местоположение, численность подразделения, характер задач и тому подобное. Сохраните эту информацию в тайне, поскольку ее разглашение может ставить военнослужащих в опасность.
- Не акцентируйте внимание на домашних проблемах, решение которых зависит от участия военного. Сосредоточьтесь на тех делах, которые помогут создать позитивную атмосферу.
- Не выясняйте отношения на расстоянии. Подобные разговоры могут быть слишком навязчивыми и вызвать стресс.
Дополнительно, не распространяйте в открытом доступе (в соцсетях, чатах и т.д.) любую информацию о военнослужащем и его данные (должность, номер части, места дислокации воинской части и т.д.). Это может ставить их и их собратьев на передовой в опасность из-за возможного доступа для мошенников и недоброжелателей.
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