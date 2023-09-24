Телефонный разговор с военнослужащим: что можно обсуждать, а что – нет

Крайне важно не распространять любую информацию о военнослужащем и его данные.

Источник фото: dіm.ria

Министерство обороны Украины подготовило рекомендации, как следует вести телефонные разговоры с военнослужащими, которые находятся на передовой. Важно помнить, что каждый разговор может повлиять на эмоциональное состояние защитников, поэтому следует быть особенно осторожными и поддерживать их.

О чем стоит говорить:

Узнайте область и примерный район пребывания. Если военнослужащий комфортно делится этой информацией, это может создать дополнительную связь и сделать разговор более личным.

Общайтесь о ежедневных делах, говорите слова поддержки. Рассказывайте о событиях в мире, воспоминания из обычной жизни, чтобы снять напряжение и создать позитивный настрой.

Завершайте разговор на позитивной ноте. Дайте военнослужащему что-то, на что он может ждать и надеяться после разговора.

О чем не стоит говорить:

Не спрашивайте точное местоположение, численность подразделения, характер задач и тому подобное. Сохраните эту информацию в тайне, поскольку ее разглашение может ставить военнослужащих в опасность.

Не акцентируйте внимание на домашних проблемах, решение которых зависит от участия военного. Сосредоточьтесь на тех делах, которые помогут создать позитивную атмосферу.

Не выясняйте отношения на расстоянии. Подобные разговоры могут быть слишком навязчивыми и вызвать стресс.

Дополнительно, не распространяйте в открытом доступе (в соцсетях, чатах и т.д.) любую информацию о военнослужащем и его данные (должность, номер части, места дислокации воинской части и т.д.). Это может ставить их и их собратьев на передовой в опасность из-за возможного доступа для мошенников и недоброжелателей.

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