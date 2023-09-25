В Испании злоумышленники через искусственный интеллект генерировали обнаженные фото несовершеннолетних девочек

Жертвами стали девочки в возрасте от 11 до 17 лет.

Изображение: freepik.com

В городке Альмандралехо на юге Испании распространяли в социальных сетях созданные искусственным интеллектом обнаженные изображения молодых местных девушек без их ведома.

Об этом сообщает «BBС».

Изображения были созданы из фотографий полностью одетых девушек, многие из них взяли прямо из их аккаунтов в социальных сетях. Затем фото обработали специальной программой.

Жертвами стали более 20 девушек в возрасте от 11 до 17 лет.

Мария Бланко Райо, мать 14-летней девочки, говорит, что однажды дочь пришла из школы и сообщила, что ее фото топлесс «ходит» в сети. После вопроса, фотографировал ли ребенок себя обнаженным, узнала – фотографии поддельные. Кроме того, были и другие пострадавшие девушки.

Родители 28 пострадавших девочек создали группу поддержки в городе.

Влияние распространения изображений на пострадавших девушек разное. Бланко Райо говорит, что ее дочь держится хорошо, но некоторые девушки «даже не выходят из дома».

Сейчас полиция проводит расследование, и, согласно сообщениям, по меньшей мере 11 местных ребят были идентифицированы как причастные к созданию изображений или их распространению через программы WhatsApp и Telegram.

Подозреваемым по делу от 12 до 14 лет.

Как пишет ВВС, законы Испании не охватывают создания изображений сексуального характера с участием взрослых, хотя создание такого материала с использованием несовершеннолетних может считаться детской порнографией.

Другим возможным обвинением может быть нарушение законов о конфиденциальности. В Испании несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответственности с 14 лет.

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