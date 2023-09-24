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До територіального органу Пенсійного фонду можна записатися на прийом онлайн: як це зробити

21:45, 24 вересня 2023
Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі.
До територіального органу Пенсійного фонду можна записатися на прийом онлайн: як це зробити
Джерело фото: pfu.gov.ua
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Громадяни, які мають необхідність проконсультуватися з питань, що стосуються призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг чи страхових коштів, і бажання відвідати орган Пенсійного фонду України, можуть скористатися сервісом попереднього онлайн-запису на прийом. Про це розповіли у Пенсійному фоні.

Зробити це можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ:

1). Для онлайн-запису на прийом увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі Фонду авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).

2). У розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть опцію “Запис на прийом”.

3). У новому вікні натисніть кнопку “Записатися на прийом”.

4). У формі, що відкриється, оберіть орган Фонду, сервісний центр, до якого плануєте візит, тему (питання), рік та місяць прийому. Натисніть кнопку “Завантажити розклад”.

Запис на прийом без визначення сервісного центру призначено для страхувальників, а також для запису на прийом до керівництва Пенсійного фонду України.

5). У списку, що з’явиться на екрані, оберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).

6). Оберіть клітинку з бажаним часом. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку “Записатися на прийом”.

7). Після цього, натиснувши на відповідну кнопку, можна роздрукувати талон.  У разі зміни обставин є можливість скасувати запис.

Відсутність роздрукованого талону не є підставою для відмови у прийомі у визначений відвідувачем час.

8). Перевірити свої дані про попередній запис на прийом можна знову зайшовши в розділ “Запис на прийом”, де відображається поле “Мої записи на прийом”.

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