Маріуполь житиме в Україні, Мелітополь звільнимо – Зеленський

Зеленський зазначив, що цієї суботи і неділі для 17 міст України – їхній особливий день.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українські міста та зазначив, що тимчасово окуповані Маріуполь та Мелітополь буде звільнено.

Зеленський зазначив, що цієї суботи і неділі для 17 міст України – їхній особливий день.

«Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів.

Остер – одне з найдавніших українських міст. Краматорськ. Немирів. Берислав. Золотоноша. Миколаївка. Городня. Гайворон. Вашківці. Соснівка. Новомосковськ. Підгородне. Гнівань. Бобринець. Батурин, чия історія пам’ятає і українську велич, і трагедію знищення окупантами.

…І Маріуполь. Мелітополь.

Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення. Кордон між Україною та росією – не лише абсолютно чіткий на політичній мапі державний кордон. А й кордон у людських душах. Українці не нищать, а відновлюють. Не захоплюють, а звільняють. Не йдуть по чуже, а повертають своє.

Маріуполь житиме в Україні. Мелітополь звільнимо.

Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!», - написав Президент.

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