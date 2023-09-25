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Турзбір з початку року зібрав понад 85 млн грн – найбільше надійшло до бюджету Львівщини та Києва

08:00, 25 вересня 2023
Це майже на чверть більше у порівнянні з аналогічним періодом у ковідному 2021 році, але менше, ніж у 2022 році.
Турзбір з початку року зібрав понад 85 млн грн – найбільше надійшло до бюджету Львівщини та Києва
Зображення: freepik.com
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У першому півріччі 2023 року до бюджету громад надійшло понад 85 млн грн туристичного збору. Це майже на чверть більше у порівнянні з аналогічним періодом у ковідному 2021 році (69,4 млн грн). У 2022 році загальна сума турзбору по регіонах за перше півріччя склала майже 89 млн грн.

Про це розповіли у пресслужбі Державного агентства з розвитку туризму, пише «Forbes».

Найбільше турзбору надійшло до бюджету Львівської області – 20,3 млн грн, Києва – 14,1 млн грн і Закарпатської області – 9 млн грн.

Значно зросли суми туристичного збору у трьох регіонах заходу України: Чернівецькому – 1,4 млн грн проти 733 000 грн торік, Рівненському – 1,1 млн грн проти 657 000 грн та на Волині – 1,2 млн грн проти 821 000 грн у 2022 році.

Ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% для вʼїзного. Станом на 2023 рік суми складали до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн для вʼїзного туризму.

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