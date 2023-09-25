ВПО можуть отримати онлайн правову інформацію на спеціальній платформі

Працює онлайн-платформа правової допомоги для ВПО.

Зображення: freepik.com

В Україні функціонує безоплатна цифрова платформа правової допомоги KOBLI. Вона розроблена Норвезькою радою у справах біженців (NRC).

Як розповіли у Мінреінтеграції, платформа покликана сприяти вільному доступу до правової інформації для ВПО й осіб, які постраждали від війни в Україні.

Інформація, яка опублікована на платформі, підготовлена й оновлена відповідно до українського законодавства. Зокрема, тут можна знайти відповіді на такі питання:

Житло та нерухомість: фіксація пошкодженого житла, відновлення документів на нерухоме майно, спадкування під час воєнного стану тощо.

Внутрішнє переміщення: реєстрація ВПО, грошова допомога, програми житла для внутрішньо переміщених осіб та інші питання.

Перетин кордону: загальна інформація щодо перетину кордону в умовах воєнного стану.

Правові оновлення й довідкові матеріали: інформація щодо останніх правових змін, довідники, дорожні карти з контактами установ та організацій за регіонами.

Скористатися онлайн-платформою правової допомоги можна за посиланням.

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