ВПО можуть отримати онлайн правову інформацію на спеціальній платформі

В Україні функціонує безоплатна цифрова платформа правової допомоги KOBLI. Вона розроблена Норвезькою радою у справах біженців (NRC).
Як розповіли у Мінреінтеграції, платформа покликана сприяти вільному доступу до правової інформації для ВПО й осіб, які постраждали від війни в Україні.
Інформація, яка опублікована на платформі, підготовлена й оновлена відповідно до українського законодавства. Зокрема, тут можна знайти відповіді на такі питання:
- Житло та нерухомість: фіксація пошкодженого житла, відновлення документів на нерухоме майно, спадкування під час воєнного стану тощо.
- Внутрішнє переміщення: реєстрація ВПО, грошова допомога, програми житла для внутрішньо переміщених осіб та інші питання.
- Перетин кордону: загальна інформація щодо перетину кордону в умовах воєнного стану.
- Правові оновлення й довідкові матеріали: інформація щодо останніх правових змін, довідники, дорожні карти з контактами установ та організацій за регіонами.
Скористатися онлайн-платформою правової допомоги можна за посиланням.
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