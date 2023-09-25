Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

  1. В Україні

ВПО можуть отримати онлайн правову інформацію на спеціальній платформі

10:35, 25 вересня 2023
Працює онлайн-платформа правової допомоги для ВПО.
ВПО можуть отримати онлайн правову інформацію на спеціальній платформі
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні функціонує безоплатна цифрова платформа правової допомоги KOBLI. Вона розроблена Норвезькою радою у справах біженців (NRC).

Як розповіли у Мінреінтеграції, платформа покликана сприяти вільному доступу до правової інформації для ВПО й осіб, які постраждали від війни в Україні.

Інформація, яка опублікована на платформі, підготовлена й оновлена відповідно до українського законодавства. Зокрема, тут можна знайти відповіді на такі питання:

  • Житло та нерухомість: фіксація пошкодженого житла, відновлення документів на нерухоме майно, спадкування під час воєнного стану тощо.
  • Внутрішнє переміщення: реєстрація ВПО, грошова допомога, програми житла для внутрішньо переміщених осіб та інші питання.
  • Перетин кордону: загальна інформація щодо перетину кордону в умовах воєнного стану.
  • Правові оновлення й довідкові матеріали: інформація щодо останніх правових змін, довідники, дорожні карти з контактами установ та організацій за регіонами.

Скористатися онлайн-платформою правової допомоги можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області