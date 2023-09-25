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До Міжнародного кримінального суду готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї, — ЗМІ

09:00, 25 вересня 2023
Зазначено, що «використання їжі як зброї відбувалося в три етапи», починаючи з початкового вторгнення, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.
До Міжнародного кримінального суду готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї, — ЗМІ
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Правозахисники у співпраці з прокуратурою України готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду зі звинуваченням росії у навмисному спричиненні голоду під час війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що метою правозахисників є задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази, які дозволять МКС розпочати перше такого роду кримінальне переслідування, яке може висунути звинувачення путіну.

Старший юрист юридичної компанії Global Rights Compliance Юсуф Хан зазначив, що «використання їжі як зброї відбувалося в три етапи», починаючи з початкового вторгнення, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Друга фаза включає в себе знищення запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, які адвокат описав як «об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення».

Третій елемент – спроби росії запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

Видання нагадує, що у 2018 році Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка засудила використання голоду як засобу ведення війни, а у 2019 році було внесено зміни до Римського статуту МКС, які розширили перелік справ, що можуть бути порушені за цим фактом.

До кінця наступного року GRC працюватиме з українськими прокурорами над складанням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, яка дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Прокурор, який базується в Гаазі, вирішуватиме, чи продовжувати справу.

Частина зусиль юристів буде спрямована на виявлення винних, зокрема, на те, щоб закликати до звинувачення Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента РФ за нагляд за незаконною депортацією українських дітей до росії з територій, окупованих під час війни.

Аналогічно можна стверджувати і про злочини, пов'язані з голодом, сказав Хан.

«путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших», - стверджує він, а також за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, яких звинувачують у конкретних злочинних діях.

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