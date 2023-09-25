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  1. В Україні

Як податковим агентам сплачувати туристичний збір: роз’яснення

16:59, 25 вересня 2023
Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звіту строк або авансовими внесками до 30 числа кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).
Як податковим агентам сплачувати туристичний збір: роз’яснення
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, як податковим агентам сплачувати туристичний збір.

Платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковими агентами.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника туристичного збору у місцях проживання (ночівлі), що належить такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звіту (податкового) періоду строк або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно).

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