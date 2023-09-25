Как налоговым агентам платить туристический сбор: разъяснение

Налоговые агенты уплачивают сбор по своему местонахождению ежеквартально, в определенный для квартального отчета срок или авансовыми взносами до 30 числа каждого месяца (в феврале – до 28 (29) включительно).

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как налоговым агентам платить туристический сбор.

Плательщики туристического сбора уплачивают сумму сбора авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания (ночевки) налоговыми агентами.

Лицо осуществляет временное размещение плательщика туристического сбора в местах проживания (ночлега), принадлежащего такому лицу на праве собственности или на праве пользования, исключительно при наличии у плательщика сбора документа, подтверждающего уплату им сбора.

В случае досрочного оставления лицом, уплатившим туристический сбор, сумма излишне уплаченного сбора подлежит возврату такому лицу.

Налоговые агенты уплачивают сбор по своему местонахождению ежеквартально, в определенный для квартального отчета (налогового) периода срок или авансовыми взносами до 30 числа (включительно) каждый месяц (в феврале – до 28 (29) включительно).

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