Исполнительный комитет горсовета не может быть специально уполномоченным органом по вопросам выдачи градостроительных условий и ограничений, — Восьмой ААС

Такие полномочия должны быть возложены на специальный исполнительный орган по архитектуре.

Исполнительный комитет Львовского городского совета не может быть специально уполномоченным органом градостроительства и архитектуры по вопросам выдачи градостроительных условий и ограничений, ведь такие полномочия должны быть возложены на специальный исполнительный орган по архитектуре. Об этом сообщает Восьмой апелляционный административный суд.

Обставини справи

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21 травня 1997 року (далі – Закон №280/97-ВР) встановлені повноваження щодо формування виконавчих органів міської ради, визначення повноважень зокрема з питань містобудування та архітектури на території відповідної місцевості.

Ухвалою Львівської міської ради №507 від 26 травня 2016 року «Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури з питань видачі містобудівних умов та обмежень» визначено виконавчий комітет Львівської міської ради спеціально-уповноваженим органом містобудування та архітектури з питань видачі містобудівних умов та обмежень.

Ухвалою Львівської міської ради №32 від 04 лютого 2021 року «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» затверджено структуру виконавчих органів Львівської міської ради та визначено виконавчі органи зі статусом юридичної особи, зокрема, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.

Отже, Львівською міською радою визначений спеціальний орган з питань містобудування та архітектури, а саме: управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.

08 липня 2021 року Львівською міською радою прийнято ухвалу №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

Пунктом 36 розділу ІІ «Повноваження виконавчого комітету» ухвали №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» встановлено: «Надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури і містобудування, зокрема у межах історичного ареалу м. Львова».

Позивач вважаючи пункт 36 розділу ІІ «Повноваження виконавчого комітету» ухвали №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» протиправним і нечинним, та таким, що тягне за собою розгляд заяви про видачу містобудівних умов та обмежень неуповноваженим виконавчим органом Львівської міської ради, звернулася до суду з даним позовом.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 31 травня 2023 року позов задоволено частково.

Позиція апеляційного суду

Відповідно до затвердженого положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради, Виконавчий комітет Львівської міської ради безпосередньо на себе поклав повноваження щодо питань видачі містобудівних умов та обмежень, хоча створив спеціальний уповноважений виконавчий орган з питань містобудування та архітектури – управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, який повинен займатися питанням видачі містобудівних умов та обмежень.

Суд зазначив, що питанням містобудування та архітектури може займатися виконавчий орган комітету міської ради, який безпосередньо спеціалізується на містобудуванні та архітектурі, оскільки згідно Закону №280/97-ВР сільська, селищна, міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури, а відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність» до уповноважених органів містобудування та архітектури, зокрема належать виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань архітектури.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17 лютого 2011 року (далі – Закон №3038-VI) встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

До уповноважених органів містобудування та архітектури належать органи, визначені у статті 13 Закону України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20 травня 1999 року (далі – Закон №687-XIV), зокрема – це виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань архітектури.

Отже, з урахуванням наведеного відповідно до норм статті 13 Закону № 687-XIV, частини 3 статті 29 Закону №3038-VI та підпункту 9 пункту «а» частини 1 статті 31, частини 3 статті 51 Закону №280/97-ВР надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок належить виключно виконавчому органу з питань архітектури, а підписання документів повинно здійснюватися головним архітектором міста.

Відтак Виконавчий комітет Львівської міської ради не є спеціально-уповноваженим виконавчим органом з питань архітектури, тому Львівська міська рада не вправі перекладати обов’язки з питань видачі містобудівних умов та обмежень безпосередньо до повноважень виконавчого комітету та закріплювати (розмежовувати) їх в пункті 36 розділу ІІ «Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», які затвердженні ухвалою Львівської міської ради № 1081 від 08 липня 2021 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

Таким чином, Восьмий ААС прийшов до висновку, що Львівська міська рада протиправно віднесла повноваження щодо «надання (затвердження) містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури і містобудування, зокрема у межах історичного ареалу м. Львова» до компетенції виконавчого комітету Львівської міської ради, тому пункт 36 розділу ІІ «Положення про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», який затверджений ухвалою Львівської міської ради №1081 від 08 липня 2021 року «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» прийнятий з порушенням вимог чинного законодавства підлягає визнанню протиправним та нечинним.

Також, Восьмий ААС відповідно до частин 1, 2 статті 265 КАС України зобов’язав Львівську міську раду після набрання рішенням суду законної сили, невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено.

Постанова від 06 вересня 2023 року у справі № 380/12464/22 доступна для ознайомлення у ЄДРСР за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.