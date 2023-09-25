Ушел из жизни народный депутат Андрей Иванчук

В ночь на 25 сентября скончался народный депутат седьмого, восьмого и девятого созывов Андрей Иванчук.

Ушел из жизни народный депутат, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Весть сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!» – написал глава парламента.

О причине смерти пока неизвестно.

С 2008 по 2009 год занимал должность директора ГПВС «Укринтерэнерго». В 2006 году являлся руководителем НАК «Энергетическая компания Украины». До этого занимал разные руководящие должности в коммерческих предприятиях и банках, был вице-президентом юридической фирмы, преподавателем в ЧНУ им.Ю.Федьковича.

В 2012 году был избран народным депутатом седьмого созыва от «Батьківщина» (№ 41 в списке). В 2009-2010 годах был и. председателя партии «Фронт змін», входил в руководящие органы партии, а в 2013 году после объединения «Фронту змін» и «Батьківщина», был избран одним из заместителей председателя «Батьківщини». Также занимал руководящие должности в ОО «Фронт змін».

В 2019 году был избран в Верховную Раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года – член депутатской группы «Довіра», до этого – внефракционный.

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