Пішов із життя народний депутат Андрій Іванчук

У ніч на 25 вересня помер народний депутат сьомого, восьмого та дев'ятого скликань Андрій Іванчук.

Пішов із життя народний депутат, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Звістку повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!» - написав голова парламенту.

Про причину смерті поки невідомо.

З 2008 по 2009 рік обіймав посаду директора ДПЗД «Укрінтеренерго». У 2006 році був керівником НАК «Енергетична компанія України». До того обіймав різні керівні посади у комерційних підприємствах та банках, був віце-президентом юридичної фірми, викладачем у ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

У 2012 був обраний народним депутатом сьомого скликання від «Батьківщина» (№ 41 в списку). У 2009-2010 роках був в.о. голови партії «Фронт змін», входив до керівних органів партії, а у 2013 році після об’єднання «Фронту змін» і «Батьківщина», був обраний одним із заступників голови «Батьківщини». Також обіймав керівні посади в ГО «Фронт змін».

У 2019 році був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи «Довіра», до того – позафракційний.

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