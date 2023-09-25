Підготуватися до здачі теорії правил дорожнього руху можна онлайн: розроблено тренажер

Майбутні водії зможуть підготуватися до екзамену просто вдома.

Фото: tsn.ua

Міністерство внутрішніх справ України оновило онлайн-тренажер для підготовки до екзамену з теорії правил дорожнього руху. Тепер майбутні водії зможуть підготуватися до екзамену просто вдома. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, безплатний тренажер повторює умови реального теоретичного екзамену з ПДР у сервісному центі. Якщо ви хочете підготуватися до іспитів, у вас є нескінченна кількість спроб та навіть спеціальні відеоролики, які пояснюють всі тонкощі деяких пунктів правил дорожнього руху.

В онлайн-тренажері передбачено можливість помилитися не більше, ніж два рази. Також надається на складання тестів 20 хвилин, а комп’ютер підбере 20 рандомних питань, які можуть бути на справжньому іспиті в сервісному центрі. Сервіс доступний за посиланням.

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