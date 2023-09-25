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Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

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Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

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АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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  1. В Україні

Підготуватися до здачі теорії правил дорожнього руху можна онлайн: розроблено тренажер

09:37, 25 вересня 2023
Майбутні водії зможуть підготуватися до екзамену просто вдома.
Підготуватися до здачі теорії правил дорожнього руху можна онлайн: розроблено тренажер
Фото: tsn.ua
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Міністерство внутрішніх справ України оновило онлайн-тренажер для підготовки до екзамену з теорії правил дорожнього руху. Тепер майбутні водії зможуть підготуватися до екзамену просто вдома. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, безплатний тренажер повторює умови реального теоретичного екзамену з ПДР у сервісному центі. Якщо ви хочете підготуватися до іспитів, у вас є нескінченна кількість спроб та навіть спеціальні відеоролики, які пояснюють всі тонкощі деяких пунктів правил дорожнього руху.

В онлайн-тренажері передбачено можливість помилитися не більше, ніж два рази. Також надається на складання тестів 20 хвилин, а комп’ютер підбере 20 рандомних питань, які можуть бути на справжньому іспиті в сервісному центрі. Сервіс доступний за посиланням.

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