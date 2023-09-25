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Чи можна українським біженцям отримати пенсії у Німеччині на пільгових умовах

09:58, 25 вересня 2023
Для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.
Чи можна українським біженцям отримати пенсії у Німеччині на пільгових умовах
Фото: ukrainskagazeta.de
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Нещодавно у мережі поширювалася інформація, що нібито українські біженці можуть отримати пенсію у Німеччині на пільгових умовах. У Німецькій службі пенсійного страхування дали роз'яснення щодо цього питання. Про це повідомляє aussiedlerbote.de

У Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини пояснили, що інформація щодо пільгових умов отримання пенсії для українців не відповідає дійсності. У заяві йдеться, що для іноземців і громадян Німеччини застосовуються ті самі пенсійні закони та вік виходу на пенсію.

«У соцмережах неодноразово неправдиво стверджують, що біженці з України можуть вийти на пенсію в Німеччині в 50 років. Це не правда. Пенсію за віком у Німеччині можна отримати лише з 63 років за умови наявності 35 років пенсійного стажу та лише з відрахуваннями», – наголосили у відомстві.

У Німеччині законом встановлений вік виходу на пенсію. Він коливається залежно від виду пенсії за віком – від 63 до 67 років.

Також у Німеччині кожен працівник має робити внески до системи пенсійного страхування. Ця поширюється на іноземців, зокрема і на громадян України, які також мають право на отримання німецької пенсії. Але для отримання цих прав необхідно виконати певні умови. Щоб мати право на пенсію, особа повинна сплачувати пенсійні внески не менше 5 років і досягти встановленого пенсійного віку.

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