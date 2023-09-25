Можно ли украинским беженцам получить пенсии в Германии на льготных условиях

Для иностранцев и граждан Германии применяются те же пенсионные законы и возраст выхода на пенсию.

Фото: ukrainskagazeta.de

Недавно в сети распространялась информация о том, что якобы украинские беженцы могут получить пенсию в Германии на льготных условиях. В Немецкой службе пенсионного страхования дали разъяснение по этому вопросу. Об этом сообщает aussiedlerbote.de

В Федеральном пенсионном страховании Германии объяснили, что информация о льготных условиях получения пенсии для украинцев не соответствует действительности. В заявлении говорится, что для иностранцев и граждан Германии применяются те же пенсионные законы и возраст выхода на пенсию.

«В соцсетях неоднократно лживо утверждают, что беженцы из Украины могут выйти на пенсию в Германии в 50 лет. Это неправда. Пенсию по возрасту в Германии можно получить только с 63 лет при условии наличия 35 лет пенсионного стажа и только с отчислениями», – отметили в ведомстве.

В Германии законом установлен возраст ухода на пенсию. Он колеблется в зависимости от вида пенсии по возрасту от 63 до 67 лет.

Также в Германии каждый работник должен вносить взносы в систему пенсионного страхования. Это распространяется на иностранцев, в том числе граждан Украины, которые также имеют право на получение немецкой пенсии. Но для получения этих прав нужно выполнить определенные условия. Чтобы иметь право на пенсию, лицо должно платить пенсионные взносы не менее 5 лет и достигнуть установленного пенсионного возраста.

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