россия полностью уничтожила гостиницу на Морском вокзале в Одессе, фото и видео

Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города.

В ночь на 25 сентября российские оккупанты ударили по Одессе ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела уничтожена гостиница на Морском вокзале.

Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города. На фото, которые показали Силы обороны Юга, видно, что здание выгорело дотла.

Также ГСЧС показали, как тушили пожар в гостинице на морвокзале.

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