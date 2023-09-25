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Депутаты предлагают уволить руководство Бюро экономической безопасности и провести конкурс на руководителя БЭБ

Среди инициаторов законопроекта о смене руководства БЭБ – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина и глава налогового комитета Даниил Гетманцев

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога Всеволоду Князеву до 45 млн грн

АП Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога для экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Количество судей Высшего антикоррупционного суда будет увеличена до 63 судей

В ВАКС говорят, что не успевают рассматривать дела, поэтому на новые должности судей ВАКС состоится конкурс.

Изменение подходов к оплате труда госслужащих в проекте Бюджета на 2024 год – это попытка запустить пилотный проект

Закон о реформе подходов в оплате труда чиновников не примут в 2023 году, но зарплаты в 2024 году будут считать по-новому.

  1. В Украине

россия полностью уничтожила гостиницу на Морском вокзале в Одессе, фото и видео

08:39, 25 сентября 2023
Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города.
россия полностью уничтожила гостиницу на Морском вокзале в Одессе, фото и видео
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В ночь на 25 сентября российские оккупанты ударили по Одессе ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрела уничтожена гостиница на Морском вокзале.

Оккупанты уничтожили гостиницу на Морском вокзале, которая была знаковой достопримечательностью для города. На фото, которые показали Силы обороны Юга, видно, что здание выгорело дотла.

Также ГСЧС показали, как тушили пожар в гостинице на морвокзале.

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