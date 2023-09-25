росія повністю знищила готель на Морському вокзалі в Одесі, фото і відео

Окупанти знищили готель на Морському вокзалі, який був знаковою пам'яткою для міста.

В ніч на 25 вересня російські окупанти вдарили по Одесі ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищено готель на Морському вокзалі.

Окупанти знищили готель на Морському вокзалі, який був знаковою пам'яткою для міста. На фото, які показали Сили оборони Півдня, видно, що будівля вигоріла дотла.

Також ДСНС показали, як гасили пожежу в готелі на морвокзалі.

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