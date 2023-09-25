Подготовиться к сдаче теории правил дорожного движения можно онлайн: разработан тренажер

Будущие водители смогут подготовиться к экзамену прямо дома.

Фото: tsn.ua

Министерство внутренних дел Украины обновило онлайн-тренажер для подготовки к экзамену по теории ПДД. Теперь будущие водители смогут подготовиться к экзамену прямо дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, бесплатный тренажер повторяет условия реального теоретического экзамена по ПДД в сервисном центе. Если вы хотите подготовиться к экзаменам, у вас есть бесконечное количество попыток и даже специальные видеоролики, объясняющие все тонкости некоторых пунктов ПДД.

В онлайн-тренажере предусмотрена возможность ошибиться не более двух раз. Также предоставляется на сдачу тестов 20 минут, а компьютер подберет 20 рандомных вопросов, которые могут быть на настоящем экзамене в сервисном центре. Сервис доступен по ссылке.

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