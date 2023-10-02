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Заперечує існування України: підозру отримала топменеджер «роснафти» Тетяна Грабович, яка раніше мешкала у Вінниці

17:02, 2 жовтня 2023
СБУ повідомляє, що колаборантка випустила свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито «відсутність Української державності».
Заперечує існування України: підозру отримала топменеджер «роснафти» Тетяна Грабович, яка раніше мешкала у Вінниці
Фото: СБУ
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Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу «роснафти».

Як повідомляє СБУ, раніше жінка мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова, але у 2014 році переїхала до росії.

Наразі вона відповідає за фінансування «роснафтою» пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.

У своєму профілі в Instagram вона заперечує існування України та постила привітання з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито «відсутність Української державності».

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що ці «твори» спрямовані на підтримку збройної агресії рф та «відбілювання» воєнних злочинів країни-агресора.

Грабович повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Оскільки вона перебуває у рф, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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