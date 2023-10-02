На Київщині водійка на «Mersedes» врізалася в бетонні блоки

Водійка іномарки в'їхала у бетонну перешкоду.

Джерело фото: t.me/policekyivregion

У неділю, 1 жовтня, на трасі Київ – Одеса кермувальниця «Mersedes» скоїла зіткнення з бетонними блоками.

Як розповіли на каналі «Поліція на Киїщині», медики шпиталізували 24-річну водійку та її 30-річного пасажира з травмами ніг до лікарні.

У поліції Київщини застерегли громадян слідкувати за дорожньою обстановкою та дотримуватись установлених дорожніх знаків обмеження руху транспорту.

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