За останні декілька місяців було вилучено понад 1,5 тисячі нелегальних перепусток – КМВА

Перепустки на авто для пересування під час комендантської години не дає право проїзду через Південний міст, окрім деяких категорій водіїв.

Джерело фото: колаж 24 Каналу

Контроль за дотриманням правил використання перепусток на комендантську годину здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями – вилучаються.

Як розповіли у Київській міській військовій адміністрації, за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі нелегальних документів.

«В кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати - чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо «так» – то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у Київській міській військовій адміністрації наголосили, що:

1) перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст. Ні вдень, ні вночі. Право проїзду мають виключно військовослужбовці та інші представники Сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі;

2) перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В цьому документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку. Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер;

3) видавати перепустки на комендантську годину по Києву та області має право: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА, військова служба правопорядку.

Нагадаємо, що у Києві блогерка похизувалася, як катається містом у комендантську годину, відео.

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