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За останні декілька місяців було вилучено понад 1,5 тисячі нелегальних перепусток – КМВА

23:21, 2 жовтня 2023
Перепустки на авто для пересування під час комендантської години не дає право проїзду через Південний міст, окрім деяких категорій водіїв.
За останні декілька місяців було вилучено понад 1,5 тисячі нелегальних перепусток – КМВА
Джерело фото: колаж 24 Каналу
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Контроль за дотриманням правил використання перепусток на комендантську годину здійснюється поліцією на дорогах або на блокпостах. Нелегальні перепустки, або використані із порушеннями – вилучаються.

Як розповіли у Київській міській військовій адміністрації, за останні декілька місяців було вилучено понад півтори тисячі нелегальних документів.

«В кожному окремому порушенні треба чітко з’ясувати - чи була перепустка, чи була вона легальною, а якщо «так» – то хто і на яких підставах її видав. Дані в перепустці всі чітко вказані», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Також у Київській міській військовій адміністрації наголосили, що:

1) перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через Південний міст. Ні вдень, ні вночі. Право проїзду мають виключно військовослужбовці та інші представники Сил оборони; транспорт, який забезпечує життєдіяльність міста; великовантажні автомобілі;

2) перепустки на комендантську годину видаються чітко на конкретне авто і конкретного водія/водіїв. В цьому документі зазначено марку, колір, номера машини, дані водія який має право кермувати, кому належить це авто та хто видав перепустку. Кожна перепустка має захист і свій унікальний номер;

3) видавати перепустки на комендантську годину по Києву та області має право: Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, КМДА, військова служба правопорядку.

Нагадаємо, що у Києві блогерка похизувалася, як катається містом у комендантську годину, відео.

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