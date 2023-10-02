Передати показники лічильника можна онлайн: 5 способів від Нафтогаз

Нафтогаз опублікував ряд способів передачі лічильників онлайн, проте ця послуга доступна не для всіх.

Джерело фото: naftogaz.com

Компанія «Нафтогаз України» нагадує клієнтам, що можна використовувати цифрові канали для передачі показників лічильників газу, тим самим уникати зайвих турбот.

Для зручності пропонуються п'ять способів передачі показників:

Використовуйте чатботи: https://chats.viber.com/naftogazpostac, http://m.me/NaftogazGasSupply, https://t.me/GASUA_bot;

Відправте SMS на короткий номер 4647;

Увійдіть до особистого кабінету: https://my.gas.ua/login;

Спростити процедуру можна за посиланням: gas.ua/uk/indicators;

Використовуйте автоматичний режим та IVR меню, набираючи номери: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Ця можливість доступна виключно для клієнтів Кропивницька філія «Газмережі», Дніпровська філія «Газмережі», Харківська філія «Газмережі», Харківська міська філія «Газмережі» та Криворізька філія «Газмережі», АТ «Вінницягаз», Житомирська філія «Газмережі» АТ «Сумигаз», Київська філія «Газмережі», АТ "»Львівгаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Хмельницькгаз» і АТ «Миколаївгаз», Донецькоблгаз, АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Черкасигаз».

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