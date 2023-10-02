Найсильнішим безпековим зобов'язанням для України стане вступ до Євросоюзу, — Боррель

Високий представник ЄС заявив, що найсерйознішим безпековим зобов'язанням, яке можуть запропонувати в Україні, є членство у Європейському союзі.

Найсильнішим безпековим зобов'язанням для України може стати вступ країни до Євросоюзу. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні - це членство у Європейському союзі, це найсильніше наше безпекове зобов'язання», — заявив Боррель.

Він зауважив, що Україна зараз має статус країни кандидата і просувається далі цим шляхом.

«Ми говоримо про війну, стійкість, кібератаки, також звичайно наша дискусія торкнулась теми миру. І ми мусимо шукати можливостей для миру, і забезпечувати ті реформи, які створюватимуть додатковий тиск на росію», - сказав високий представник ЄС.

Боррель додав, що до кінця року Рада Європейського союзу отримує звіт Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення Союзу і він разом із комісаром представлять цей звіт на розбір.

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