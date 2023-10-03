Кабмін призначив Володимира Клюцевського заступником голови Херсонської ОДА

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 3 жовтня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, було погоджено призначення Клюцевського Володимира Івановича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Раніше він був керівником ГО «Херсон нескорений», зареєстрованої в Івано-Франківську.
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