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Як українцям, які втратили роботу, зареєструватися в центрі зайнятості

18:09, 3 жовтня 2023
Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи.
Як українцям, які втратили роботу, зареєструватися в центрі зайнятості
Зображення: freepik.com
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Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до центру зайнятості, де кваліфіковані фахівці допоможуть із працевлаштуванням.

Як розповіли у Мінреінтеграції, реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:

  • особисто, під час відвідування центру;
  • через державний вебпортал електронних послуг Дія.

У разі особистого відвідування громадянину необхідно підготувати такий пакет документів:

  1. Паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців – посвідка на проживання.
  2. Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті).
  3. Документ про освіту (за наявності).
  4. Документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.
  5. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Для реєстрації через портал Дія необхідно виконати такі кроки:

  • Авторизуватися на порталі.
  • Вибрати розділ «Отримання статусу безробітного».
  • Заповнити форму та додати копії електронних документів.
  • Підписати заяву електронним підписом.
  • Очікувати повідомлення з центру зайнятості.

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