Як українцям, які втратили роботу, зареєструватися в центрі зайнятості

Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до центру зайнятості, де кваліфіковані фахівці допоможуть із працевлаштуванням.
Як розповіли у Мінреінтеграції, реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:
- особисто, під час відвідування центру;
- через державний вебпортал електронних послуг Дія.
У разі особистого відвідування громадянину необхідно підготувати такий пакет документів:
- Паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців – посвідка на проживання.
- Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті).
- Документ про освіту (за наявності).
- Документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.
- Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.
Для реєстрації через портал Дія необхідно виконати такі кроки:
- Авторизуватися на порталі.
- Вибрати розділ «Отримання статусу безробітного».
- Заповнити форму та додати копії електронних документів.
- Підписати заяву електронним підписом.
- Очікувати повідомлення з центру зайнятості.
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