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Очільник МВС Клименко розповів, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон

18:58, 3 жовтня 2023
Ігор Клименко не виключив, що в якості покарання можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.
Очільник МВС Клименко розповів, яке покарання очікує тих, хто втік від війни за кордон
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Щодо покарання для тих військовозобов'язаних, які виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом «золотої середини». Водночас держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю «Українській правді».

«Тут золоту середину треба знайти. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема в подальшому буде соціальною - несприйняття однією верствою населення ту верству населення, яка втекла просто від війни», - каже він.

Клименко не виключив, що в якості покарання можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

«Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами - це вже кримінальна відповідальність», - підкреслив голова МВС.

Він також додав, що в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

«Моральна сторона це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни і тих хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість і юридично і морально звести до одного», - додав він.

Клименко наголосив, що «ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія», а інші порушили закон, тому що як правило виїхали не легально.

«Нелегально виїхав через систему «Шлях», нелегально виїхали через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхав у відрядження, або на навчання. Тому, звичайно що тут держава зараз шукає золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну», - констатував він.

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