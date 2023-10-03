Цей проєкт спрямований на психоемоційну реабілітацію ветеранів із застосуванням методів каністерапі.

Джерело фото: Facebook.com/mvs.gov.ua

У Кінологічному центрі поліції Закарпаття навчатимуть собак-терапевтів. Цей проєкт спрямований на психоемоційну реабілітацію ветеранів із застосуванням методів каністерапії. Його застосують уперше.

Як розповіли у МВС України, собак передаватимуть під опіку бійців.

Охочі проходити реабілітацію методом каністерапії можуть зареєструватися на порталі «Допомога Закарпаття».

Джерело фото: Facebook.com/mvs.gov.ua

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