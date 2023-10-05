На Дарниці запустять автобус, що возитиме містян із віддаленої лісової зони

За словами очільника Дарницької РДА, він розпочне роботу в найкоротші терміни.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Дарницькому районі Києва запустять автобусний маршрут № 105 між Дарницьким лісництвом та Бориспільським шосе. Про відновлення маршруту громадського транспорту просили місцеві жителі.

Про це повідомили в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

Автобус №105 курсуватиме від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе. За словами очільника Дарницької РДА Миколи Калашника, він розпочне роботу в найкоротші терміни.

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