10 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

10 жовтня святкують День працівників стандартизації та метрології України.

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У вівторок, 10 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 жовтня святкують День працівників стандартизації та метрології України. Професійне свято було встановлене 10 жовтня 2002 року наказом президента. Головна його мета полягає в тому, щоб вшанувати вагомий внесок фахівців з метрології та стандартизації в розвиток економіки країни. Дату святкування обрали не випадково. Саме цього дня 1901 року за ініціативи хіміка Менделєєва в Харкові відкрили палату, де проводили вивірку та таврування торговельних ваг і мір.

Також 10 жовтня Європейський і Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Ініціативу його створення внесли 2002 року, але офіційне визнання день здобув лише 2007 року після того, як був затверджений Радою Європи. В Україні мораторій на смертний вирок оголосили 1995 року.

А ще 10 жовтня Всесвітній день безхатьків. Святкують щорічно від 2010 року. Основним завданням цього дня можна назвати привернення уваги громадськості до тих осіб, які через різні соціальні та побутові причини залишилися без даху над головою. Станом на 2005 рік у світі налічувалося приблизно 100 мільйонів безпритульних, але ці показники зростають шаленими темпами.

10 жовтня святкують Всесвітній день каші. Традиція зародилася у Великій Британії, адже там вівсянка вважається національною стравою сніданків. Вперше святкові заходи провели 2009 року, а зібрані кошти перерахували центру, який допомагає дітям з різних країн світу, що потерпають від голоду.

Також 10 жовтня Всесвітній день ментального здоров'я. Головна його мета — привернути увагу до тих проблем, які пов'язані з психічним здоров'ям людини, та для підтримки таких людей.

А ще 10 жовтня Всесвітній день обізнанності про дорожно-транспортні пригоди за участі тварин. Метою цього заходу є підвищення уваги водіїв, які часто залишають на дорозі травмованих тварин, не намагаючись надати їм допомогу.

Яке сьогодні церковне свято

10 жовтня в церковному календарі — день пам’яті Євлампія і Євлампії. Вони були братом і сестрою, народилися в багатій сім'ї в Никодимії. Євлампій першим прийняв християнство. Коли імператор видав наказ про очищення міста від християн, він лише посміявся і назвав його божевільним. Юнака одразу схопили і привели на суд. Там він показав себе вірним християнином і стійко витримав усі тортури.

Календар важливих подій за 10 жовтня:

732 рік — відбувається битва при Пуатьє;

1664 рік — закінчується 13-тижнева облога Ставищ об'єднаними військами на чолі з гетьманом Стефаном Чарнецьким;

1666 рік — правобережні полковники обирають Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1858 рік — за підтримки Сполучених Штатів починається організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії;

1911 рік — У Китаї повалили монархію, Сунь Ятсен проголошує республіку;

1919 рік — Верховна рада Антанти офіційно оголошує запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів;

1932 рік — у Запоріжжі запускають ДніпроГЕС;

1933 рік — в універсамах США з'явивляся перший пральний порошок — Dreft;

1940 рік — у Кракові створюють Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 рік — Джордж Орвелл, англійський письменник, вперше вживає термін "Холодна війна" (есей "Ви і атомна бомба");

1963 рік — набуває чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 рік — у Токіо починаються XVIII Олімпійські ігри;

2022 рік — відбуваються масові вибухи по всій Україні, у багатьох областях немає електроенергії.

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