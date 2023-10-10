10 октября: какой сегодня праздник и главные события

10 октября празднуют День работников стандартизации и метрологии Украины.

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Во вторник, 10 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 октября празднуют День работников стандартизации и метрологии Украины. Профессиональный праздник был установлен 10 октября 2002 г. приказом президента. Главная его цель состоит в том, чтобы отметить весомый вклад специалистов по метрологии и стандартизации в развитие экономики страны. Дату празднования выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1901 году по инициативе химика Менделеева в Харькове открыли палату, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.

Также 10 октября Европейский и Всемирный день борьбы против смертной казни. Инициативу его создания внесли в 2002 году, но официальное признание день получил только в 2007 году после того, как был утвержден Советом Европы. В Украине мораторий на смертный приговор был объявлен в 1995 году.

А еще 10 октября Всемирный день бездомных. Празднуют ежегодно с 2010 года. Основной задачей этого дня можно назвать привлечение внимания общественности к тем лицам, которые в силу разных социальных и бытовых причин остались без крова. По состоянию на 2005 год в мире насчитывалось примерно 100 миллионов бездомных, но эти показатели растут безумными темпами.

10 октября празднуют Всемирный день каши. Традиция родилась в Великобритании, ведь там овсянка считается национальным блюдом завтраков. Впервые праздничные мероприятия провели в 2009 году, а собранные средства перечислили центру, который помогает детям из разных стран мира, страдающих от голода.

Также 10 октября Всемирный день ментального здоровья. Главная его цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с психическим здоровьем человека, и для поддержки таких людей.

А еще 10 октября Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных. Целью этого мероприятия является повышение внимания водителей, которые часто оставляют на дороге травмированных животных, не пытаясь оказать им помощь.

Какой сегодня церковный праздник

10 октября в церковном календаре — день памяти Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родились в богатой семье в Никодимии. Евлампий первым принял христианство. Когда император издал приказ об очищении города от христиан, он только посмеялся и назвал его безумным. Молодого человека сразу схватили и привели на суд. Там он показал себя верным христианином и стойко вытерпел все пытки.

Календарь важных событий за 10 октября:

732 год — происходит битва при Пуатье;

1664 год — заканчивается 13-недельная осада Ставищ объединенными войсками во главе с гетманом Стефаном Чарнецким;

1666 год — правобережные полковники избирают Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1858 год — при поддержке Соединенных Штатов начинается организованная вооруженная борьба за независимость Кубы от Испанской империи;

1911 год — в Китае свергли монархию, Сунь Ятсен провозглашает республику;

1919 год — Верховная рада Антанты официально объявляет о введении экономической блокады РСФСР и ее марионеточных режимов;

1932 год — в Запорожье запускают ДнепроГЭС;

1933 год — в универсамах США появился первый стиральный порошок — Dreft;

1940 год — в Кракове создают Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;

1943 год — Джордж Орвелл, английский писатель, впервые употребляет термин "Холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба");

1963 год — вступает в силу международный Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 год — в Токио начинаются XVIII Олимпийские игры;

2022 год — происходят массовые взрывы по всей Украине, во многих областях нет электроэнергии.

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